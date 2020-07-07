Южная Корея зарегистрировала 44 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 13 181, выздоровели 11 914, погибли уже 285, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Весь июнь в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывали периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В последнюю неделю ежедневное количество новых зараженных в стране держится в коридоре 40-70 человек.

По данным KCDC, 20 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 24 завезены из-за границы. 13 случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране. 16 зараженных выявили на карантинном досмотре.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 11 914, что составляет 90,4%. Число жертв достигло уже 285 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,34 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 1714 случаев завезли из-за границы, из них 75% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 793 зараженных.

В Сеуле в одной из церквей района Кванак заразились уже 37 человек. Небольшие локальные очаги коронавируса возникли в ряде городов провинции Кёнгидо. Так 29 человек заразились в спортзале, ещё 25 человек на собрании верующих. В то же время в Кванчжу уже 92 человека заразились в буддистском храме Кванныкса.

Среди новых случаев коронавируса, завезенных из-за границы, 13 выявлены у приехавших из Казахстана, ещё шесть из стран американского континента.