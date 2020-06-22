Южная Корея впервые с 25 мая зарегистрировала 17 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 438, выздоровели 10 881, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Более трех недель ежедневное количество новых зараженных держалось в границах 30-60 человек, а 20 июня достигало 67.

По данным KCDC на 0.00 понедельника (18.00 воскресенья мск), 11 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, шесть завезены из-за границы. Географически пять случаев зафиксированы в Сеуле, еще шесть — в провинции Кёнгидо, остальные по всей стране.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 13 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 868, что составляет 87,5%. Число жертв достигло 280 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже 1,18 миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой «Синчхончжи». По меньшей мере 1441 случай завезли из-за границы, из них примерно 82% — южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 630 зараженных.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 277. В Сеуле уже 194 человека подхватили коронавирус на фирме сырья для биодобавок, а 70 человек – в спортзалах. Не менее 147 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 119 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний в столичном регионе.