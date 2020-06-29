Специальный советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин заявил в интервью телеканалу JTBC, что в регионе сохраняется неопределенность и призвал руководство КНДР предпринять шаги к возобновлению межкорейского сотрудничества.

«Северной Корее необходимо проявиться спустя некоторое время. Критично важно, чтобы Северная Корея ответила (на наш призыв – ред.), так как есть необходимость поиска путей изменения ситуации, пока мы пытаемся с большим терпением поддерживать стабильность», — отметил он.

Мун Чжон Ин также подчеркнул, что в сложившихся условиях и на фоне эпидемии коронавирусной инфекции важным является и сотрудничество в гуманитарной сфере.

Затронув тему подрыва КНДР межкорейского офиса связи, советник президента Южной Кореи заявил, что Пхеньяну необходимо «объяснить осуществленный взрыв и действовать дальновидно с целью преодоления текущего кризиса». В то же время он отметил, что в регионе сохраняется неопределенность, несмотря на решение лидера КНДР отложить план военных действий против Южной Кореи.

«Это – приостановка. Не отмена. А, значит, сохраняется неопределенность. Чрезвычайно важно, чтобы мы остановили случайные стычки между военными», — добавил Мун Чжон Ин.

Отношения Сеула и Пхеньяна обострились из-за непрекращающихся в Южной Корее акций некоторых организаций, которые с помощью полиэтиленовых баллонов с нагретым воздухом перебрасывают на территорию КНДР агитационные листовки. В Северной Корее неоднократно требовали прекратить эти действия в соответствии с совместным заявлением лидеров Юга и Севера 2018 года об отказе от враждебности друг против друга. Но активисты продолжали посылать листовки, и Пхеньян заявил, что «его терпение закончилось».

Несмотря на срочные обещания южнокорейского правительства принять ряд мер, призванных сгладить ситуацию и как-то помешать активистам посылать листовки, Северная Корея на примирение не пошла. Шестнадцатого июня КНДР взорвала расположенное на ее территории близ демилитаризованной зоны в городе Кэсон здание координационного бюро Южной Кореи.

На следующий день генштаб КНДР сообщил, что введет войска в пограничные районы и возобновит там учения, вернет служащих гражданской полиции на наблюдательные пункты военной полиции в демилитаризованной зоне, которые были освобождены по договоренности с Югом в 2018 году, а также снова начнет агитационные кампании против Южной Кореи. 20 июня КНДР представила макет листок с оскорблениями в адрес южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Вслед за этим ЦТАК сообщило, что уже подготовлено 12 миллионов пропагандистских листовок и более 3 тысяч шаров для их отправки.