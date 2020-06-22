Власти Южной Кореи обновят инфраструктуру у туристических достопримечательностей, сообщает TTG Asia.

Как рассказали в министерстве культуры, спорта и туризма страны, такая мера будет способствовать развитию внутреннего туризма после пандемии.

Обновления обеспечат большую свободу передвижения на объектах, что особенно важно для маломобильных и пожилых путешественников, а также семей с детьми. Предполагается установить интерактивные информационные табло для гостей, которые будут реагировать на голос и прикосновения. Кроме того, планируется отремонтировать туалеты, оборудовать места отдыха, увеличить количество парковок и мест размещения.

«Мы увеличим объем финансирования и сосредоточимся на разработке хорошего туристического контента», — рассказал глава ведомства Пак Ян Ву. Грант в размере 206 тысяч долларов США (первоначально на эти цели было выделено лишь 130 тысяч долларов США) позволит модернизировать многие крупные объекты в провинции Кёнгидо, на острове Чеджу, в провинциях Канвондо и Кёнсан-Намдо.

Кроме того, туркомпании в этих регионах получат индивидуальные консультации специалистов и поддержку маркетологов и специалистов по продвижению, работники смогут пройти учебные курсы.