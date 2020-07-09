Южнокорейская полиция ищет мэра Сеула Пак Вон Суна после того, как дочь заявила о его исчезновении, передает агентство Рёнхап.

По данным агентства, мэр был объявлен пропавшим без вести после того, как его дочь подала заявление в полицию около 17.17 (11.17 мск). Она сообщила, что ее отец «ушел из дома четыре-пять часов назад, оставив слова, похожие на завещание, а его телефон в настоящее время выключен.»

Полиция начала масштабный поиск с применением беспилотников и полицейских собак.

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за «неизбежных обстоятельств».

Городская администрация Сеула ранее сообщила, что одна из встреч мэра, которая должна была состояться в 16.40, была отменена из-за «неизбежных обстоятельств». Как сообщили в администрации, Пак Вон Сун в четверг не вышел на работу из-за плохого самочувствия.

В последнее время Сеул переживает возникновение ряда локальных очагов коронавируса, которые даже называли «второй волной» COVID-19. Мэр города с самого начала эпидемии справлялся с повышенным объемом работы, а после распространения вируса в клубах и барах района Итхэвон в Сеуле даже проводил ежедневные брифинги. Пак Вон Сун родился в 1956 году и стал мэром Сеула в 2011 году.