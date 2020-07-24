Российские моряки с судна «Петр Первый», заразившиеся коронавирусом, будут госпитализированы в специализированный медцентр Пусана в Южной Корее, сообщает генконсульство РФ.

"В связи с появившейся информацией о новых 32 случаях инфицирования коронавирусом российских моряков на судне "Петр Первый" Генеральное консульство имеет сообщить следующее. Все заболевшие сегодня, 24 июля, должны быть госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана, у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. По свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее (результаты были отрицательными)", — говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

Генконсульство поддерживает постоянный контакт с капитаном судна и местными компетентными службами.

«В связи с тем, что источник распространения вируса по-прежнему достоверно не выявлен (несколькими днями ранее COVID-19 заболел один из участвовавших в ремонте судна корейских рабочих), генеральное консульство настоятельно рекомендует тем, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами или экипажами судов, а также самим членам экипажей с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции (использование масок, мытье и дезинфекция рук, осмотрительное посещение мест массового скопления людей и т.д.)», — говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.