В Южной Корее зафиксировали 113 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 14 092 случая заражения, говорится в данных центра по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

С 1 апреля это максимальное число зараженных за сутки в Южной Корее. Большая часть новых случаев, а именно 86, являются завозными. Отмечается, что они связаны с эвакуированными 24 июля из Ирака южнокорейскими гражданами, а также очагом инфекции на российском судне, которое прибыло в Пусан.

Всего в Южной Корее умерло 298 человек от коронавируса, за сутки смертей не было зафиксировано. Выздоровели 12 866 пациентов.