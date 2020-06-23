Активисты из Южной Каролины сообщили, что намерены перенести свои предстоящие демонстрации или провести их онлайн после того, как не менее 13 участников прошлых протестов заразились коронавирусом, сообщает газета Washington Post.

По данным газеты, организаторы протестов «Я не могу дышать» (последние слова погибшего Джорджа Флойда) в Южной Каролине призвали всех протестующих сдать тест на коронавирус.

Ранее один из организаторов протестов Лоуренс Натаниэль заявил, что несколько участников протестов акций, которые проходили с 30 мая по 17 июня, заразились коронавирусом. Сообщается, что положительный тест на COVID-19 сдали четыре организатора протестов, три фотографа и еще шесть участников.

По данным газеты, сообщения о заразившихся участников протестов появились на фоне роста числа заражений в 29 штатах США. Чиновники, занятые в системе здравоохранения, винят в увеличении числа заболевших преждевременное снятие ограничений.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.