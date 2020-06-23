В полицию Ханты-Мансийска обратился 33-летний мужчина, который заявил, что у него украли детскую коляску. Он сообщил, что оставил ее на территории парковки, пока заносил ребенка в дом. Вернувшись через несколько минут, отец заметил, что коляски уже нет на месте.

В ходе расследования выяснилось, что воровкой оказалась 62-летняя женщина. Свои действия она объяснила тем, что нуждается в деньгах и хотела за счет продажи коляски поправить свое материальное состояние. Теперь пенсионерке грозит до 3 лет лишения свободы.