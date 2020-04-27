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Более 100 российских туристов прилетели из Дубая в Уфу вывозным рейсом, жители Башкирии расположились на карантин в обсерваторе, остальные уехали по другим регионам на автобусах, сообщили в уфимском аэропорте.

«Рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии» из Дубая в Уфу прибыли 117 российских туристов, из них 17 — жители Башкирии. Специалисты Управления Роспотребнадзора по РБ провели на борту воздушного судна термометрию, после чего пассажиры прошли процедуру паспортного и таможенного контроля. Для прилетевших правительством Башкортостана были организованы горячее питание, прохладительные напитки, пледы», — говорится в сообщении аэропорта Уфы.

По данным авиаузла, после получения багажа 34 пассажира были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин.

«Власти соседних регионов — Оренбургской, Самарской, Нижегородской областей, Татарстана, Пермского края — организовали для своих туристов автобусную перевозку. Часть пассажиров — 50 человек — внутренним рейсом вылетели в Екатеринбург», — сообщает аэропорт, отмечая, что обслуживание рейса из Дубая было проведено по технологии, отработанной на учениях.

Сотрудники служб аэропорта соблюдали меры безопасности, были обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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