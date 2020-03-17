СПОРТ

В УЕФА оценили финансовый ущерб от переноса Евро-2020

14:18 17/03/2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил финансовые потери от переноса Чемпионата Европы-2020 в 302 млн евро (275 миллионов фунтов стерлингов). Эту сумму потребуют от клубов и лиг, сообщает The Athletic.

Решение о переносе Евро-2020 может быть принято в связи с пандемией коронавируса. Матчи запланированы на период 12 июня – 12 июля. Они должны пройти двенадцати городах, в том числе Санкт-Петербурге. Но у экспертов нет уверенности, что эпидемиологическая обстановка в мире к тому времени нормализуется.

Вспышка коронавируса привела к приостановке многих спортивных соревнований. Многие игры проходили при пустых трибунах, без зрителей. По предварительным данным, Чемпионат Европы могут провести в декабре 2020 года или летом 2021.

Отметим, что Китай, где зарегистрировали первый очаг заболевания, постепенно возвращается к нормальной жизни. Чемпионат страны по футболу, который должен был состояться 22 февраля, но был отменен, стартует 18 апреля.



