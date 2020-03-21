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В УЕФА ошиблись насчет названия будущего ЧЕ по футболу

03:48 21/03/2020

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявила, что название для чемпионата Европы по футболу, который перенесли на 2021 год, еще не выбрали. Предыдущие заявления об имени традиционного турнира признаны неверными, согласно публикации в официальномTwitter организации.

Организаторы попросили прощения за допущенную ошибку и подчеркнули, что в УЕФА еще не решили, как будет называться турнир в 2021 году. Напомним, Евро перенесли на целый год из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 сохранит свое имя и пройдет под ним в 2021 году. УЕФА заявлял, что не поменяет название турнира из-за переноса на год. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.



