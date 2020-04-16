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Двое мужчин с коронавирусной инфекцией в Удмуртии скончались от хронических заболеваний, заявил глава региона Александр Бречалов.

«К сожалению, вчера в Удмуртии умерли двое мужчин 62 и 68 лет, у которых был подтвержден результат на коронавирус. У обоих были тяжелые хронические заболевания, по мнению медиков, коронавирусная инфекция стала сопутствующей болезнью. Сегодня будет вскрытие тел», — сказал он на совещании оперштаба.

По данным Бречалова, в регионе зарегистрировано 12 случаев заболевания инфекцией. "Из них 3 жителя Ижевска, 3 жителя Алнашского района, 4 жителя Граховского района, один житель Камбарки и один житель Каракулино", — сказал глава региона.

Он добавил, что принял решение ввести карантин в Алнашском и Граховском районах Удмуртии с 15.00 (16.00 мск) 16 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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