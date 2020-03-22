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Первые два случая заражения коронавирусом подтвердились в Удмуртии, написал в воскресенье на своей странице «ВКонтакте» глава республики Александр Бречалов.

«В Удмуртии подтвердилось два случая коронавирусной инфекции. Оба случая завозные — один из Швейцарии, один из Венгрии. Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших — удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции», — написал Бречалов.

Он уточнил, что проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование — результаты отрицательные. "Мы держим ситуацию на контроле, все медицинские учреждения оснащены средствами защиты и необходимым оборудованием. Под моим руководством в республике действует оперативный штаб", — добавил глава Удмуртии и напомнил о необходимости соблюдать профилактические меры и без надобности не посещать места скопления людей.

В Удмуртии с 18 марта введен режим повышенной готовности. На территории региона в том числе ограничено проведение массовых мероприятий с числом участников более 500 человек. Также жители республики, прибывающие из зарубежных стран, должный пройти 14-дневный режим самоизоляции. Для работодателей обязательным становится измерение температуры сотрудникам и отстранение от работы заболевших.

Как сообщал ранее ТАСС, предприятие в Удмуртии «Локомотив» запустило производство медицинских масок, компания будет выпускать до 120 тыс. масок, или порядка 10% ежедневного производства в РФ. Также, по информации пресс-службы главы и правительства республики, предприятие «Аптеки Удмуртии» запустило производство антисептика.

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