Власти ЮАР приняли решение на целый месяц закрыть средние учебные заведения из-за новой вспышки коронавируса, сообщает местный телеканал News24.

Выступая по телевидению, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что число случаев коронавирусной инфекции в стране превысило 408 тысяч, скончались около шести тысяч человек.

Средние школы в ЮАР будут вновь закрыты с 27 июля до 24 августа. Исключение сделано для учеников выпускных 12-х классов, которые будут отдыхать только одну неделю – до 1 августа. Ученики 7-х классов, из которых происходит промежуточный выпуск, вернутся за парты 10 августа.

Учебный год, который в ЮАР длится с января по декабрь, будет окончен уже в 2021 году, отметил Рамафоса.