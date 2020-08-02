В пригороде Претории местные жители сняли на видео леопарда, который бродил по городу, сообщает UPI.

Очевидцы позвонили в общество защиты животных. Приехавшие сотрудники поймали зверя, прятавшегося под автомобилями.

Вызванным на место происшествия ветеринарам, чтобы обездвижить леопарда, пришлось использовать дротик с транквилизатором.

Оказалось, что хищник сбежал из заповедника через дыру в заборе. Специалисты подозревают, что ее специально проделали браконьеры, которые хотели поймать большую кошку.