В пригороде Претории местные жители сняли на видео леопарда, который бродил по городу, сообщает UPI.
Очевидцы позвонили в общество защиты животных. Приехавшие сотрудники поймали зверя, прятавшегося под автомобилями.
Вызванным на место происшествия ветеринарам, чтобы обездвижить леопарда, пришлось использовать дротик с транквилизатором.
Оказалось, что хищник сбежал из заповедника через дыру в заборе. Специалисты подозревают, что ее специально проделали браконьеры, которые хотели поймать большую кошку.