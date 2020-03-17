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Режим повышенной готовности вводится с 18 марта в Тюменской области из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил глава региона Александр Моор.

Ранее коронавирус был диагностирован у жителя Тюмени, вернувшегося из Швейцарии и с островов Карибского бассейна.

«Постановлением правительства Тюменской области с 18 марта 2020 года в Тюменской области введен режим повышенной готовности», — сказал Моор в ходе прямой линии о профилактике коронавируса, транслировавшейся на его страницах в соцсетях.

По его словам, с 18 марта по 10 апреля запрещено проведение спортивных мероприятий. Также запрещены массовые, спортивные и культурные, развлекательные и зрелищные мероприятия с числом участников более 50 человек. Все школы и техникумы, учреждения дополнительного образования переходят на дистанционное обучение.

«Что касается детских садов, мы их не закрываем, но я рекомендую родителям и семьям, у кого есть возможность, оставить своих детей с кем-то, перейти на свободное посещение», — подчеркнул глава региона.

Загородные детские лагеря будут продолжать свою работу, однако родителям будет запрещено их посещать. Выезд творческих коллективов и всех обучающихся в школах искусств, а также спортивных делегаций и клубов на территорию других регионов и за рубеж временно приостанавливается. Приостанавливают свою деятельность в том числе музеи и театры, добавил губернатор.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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