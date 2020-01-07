В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.

На видеозаписи видно, как животные подошли к полкам со спиртным и свалили несколько бутылок. Затем они начали слизывать коньяк прямо с пола.

О том, как свиньи оказались в магазине, пока неизвестно. Пользователи в Сети предполагают, что это домашние животные.

5 января сообщалось, что полиция графства Уилтшир в Великобритании расследует три случая кражи около 200 овец у фермеров. Предположительно, кражи были совершены при помощи специально обученных собак. По мнению полиции, преступления тщательно планировались.