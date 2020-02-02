Студентка из Китая, у которой тюменские врачи диагностировали заражение коронавирусом, находится в стабильном состоянии. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Пациентка продолжает лечение, находится под наблюдением. Ее состояние стабильное, пациентка чувствует себя отлично. Температура тела у нее нормальная, выше 36,6 не поднималась. Пациентка будет оставаться [под наблюдением врачей] до полного выздоровления, до того момента, пока в анализах перестанет выявляться вирус», — рассказала собеседница информагентства.

В свою очередь губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщил, что в регионе предприняты все меры для нераспространения эпидемии коронавируса.

31 января в России были выявлены два случая заболевания коронавирусом: в Тюменской области и Забайкальском крае. Накануне, 1 февраля, врачи рассказали, что пациент, который находится сейчас в забайкальской больнице, идет на поправку.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Предположительно, источником коронавируса стало мясо змей, которое продавалось на местном рынке.

По данным на утро воскресенья, 2 февраля, от заболевания умерли 304 человека, число зараженных достигло 13 846. Кроме того, зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. Инфицированный 44-летний мужчина из Уханя скончался на Филиппинах.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Власти КНР ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.