Камбоджийская провинция, популярная у туристов, запретила продавать и убивать собак на мясо, сообщает Bangkok Post.

Сиемреап, родина древних руин Ангкор-Ват, стал первым регионом в Камбодже, где издан такой запрет. По оценкам экспертов, в стране ежегодно забивают три миллиона собак.

Согласно данным группы защиты животных FOUR PAWS, в провинции Сиемреап, которую посещают более чем два миллиона туристов в год, оказался один из самых крупномасштабных в Камбодже рынков мяса собак.

Директор провинциального департамента сельского и лесного хозяйства и рыболовства Теа Кимсотх заявила, что спрос был обусловлен туристами. «Мясо собак стало намного более популярным после массового прибытия иностранцев, особенно гостей из Южной Кореи», — сказал она.

Кэтрин Полак, глава службы по уходу за бродячими животными FOUR PAWS в Юго-Восточной Азии, назвала запрет историческим и отражающим общественные настроения.

«Мы надеемся, что Сиемреап послужит образцом для всей остальной страны», — сказала она.