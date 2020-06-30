Юридических оснований для перепродажи закупленных Турцией у РФ систем ЗРК С-400 Вашингтону нет, заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

Сенатор-республиканец Джон Тьюн предложил разрешить противоречия между США и Турцией по российским ЗРК С-400, купив эти комплексы у Анкары, говорится в тексте предложенной поправки к оборонному бюджету США. Условием покупки названы заверения Турции, что она не будет покупать на вырученные средства другое военное оборудование, несовместимое с требованием НАТО.

Челик напомнил на брифинге во вторник, что изначально Турция намеревалась закупить американские системы Patriot, однако «не получив ответа от Вашингтона» Анкара решила приобрести именно российские системы С-400.

По словам Челика, Анкара является «конечным пользователем» приобретенной ею системы. «Если страна закупила истребители F-16, то она их не перепродает другой стране, для (перепродажи – ред.) такой системы (как С-400 – ред.) также нет никаких юридических оснований», — пояснил Челик.

Челик отметил, что Турция рассчитывает свои шаги в отношениях с другими странами. По словам Челика, в отношении Турции санкционный подход Вашингтона не является правильным. «Ожидаем, что Вашингтон оценит наше желание в отношении систем Patriot, тогда они станут предметом обсуждения», — отметил Челик.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в апреле, что решение закупить российские системы стало результатом 10 лет переговоров с США, которые так и не привели к покупке систем ПРО.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Администрация Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.