Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1458, умер 21 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1458 новых случаев, всего заразившихся — 193 115. Мы потеряли сегодня 21 пациента, всего умерших – 5046. Вылечились сегодня 1472 пациента, всего — 165 706», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.