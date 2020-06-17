Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1429, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1429 новых случаев, всего заразившихся — 182 727. Мы потеряли сегодня 19 пациентов, всего умерших — 4861. Вылечился сегодня 1261 пациент, всего — 154 640», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.