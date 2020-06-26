Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1396, умерли 19 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1396 новых случаев, всего заразившихся — 194 511. Мы потеряли сегодня 19 пациентов, всего умерших – 5065. Вылечились сегодня 1492 пациента, всего — 167 198», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.