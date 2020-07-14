Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за минувшие сутки на 992, умерли 20 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции составило менее 1 тысячи впервые с 11 июня.

«Сегодня выявлены 992 новых случая COVID-19, всего заразившихся — 214 993. Умерли 20 больных, всего умерших – 5402. Вылечились сегодня 1049 пациентов, всего — 196 720», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.