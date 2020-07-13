Четыре человека погибли в результате схода оползня в районе города Юсуфэли провинции Артвин на северо-востоке Турции, сообщила администрация губернатора Артвина в понедельник.

Крупный оползень, вызванный продолжительными ливнями, произошел в районе трассы Артвин-Эрзурум в воскресенье в 19.30 мск.

«Рабочий, занятый на строительстве водохранилища, заметив из своей машины сход оползня, покинул ее, однако был захвачен грязевым потоком и получил ранения. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Кроме того, семья из трех человек была найдена сегодня мертвыми в собственной машине, унесенной селевым потоком», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжаются работы по очистке затопленной селем строительной площадки, на которой грязевой массой накрыты несколько автомобилей. Дорога, которой был нанесен ущерб оползнем, включая автомобильный туннель, перекрыта в обе стороны, идут работы по ее расчистке. В связи с неблагоприятными прогнозами синоптиков жителям провинции рекомендуется соблюдать осторожность.