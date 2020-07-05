Автобус попал в ДТП в районе города Гебзе на севере Турции и перевернулся, в результате погиб один человек, ранены 17, сообщает агентство IHA.

По его данным, авария произошла в 21.30 воскресенья по местному времени (совпадает с мск) в районе промзоны города Гебзе. Автобус двигался в сторону Анкары, на участке трассы, где велся ремонт, было сужение.

«У автобуса марки MAN с 19 пассажирами на борту лопнуло колесо, он врезался в бетонный барьер, установленный для ремонтных работ. В результате автобус перевернулся, погиб один человек, ранены 17», — сообщило агентство. По его данным, автобус принадлежит компании Metro Turizm.

На место происшествия прибыли многочисленные экипажи полиции и скорой помощи. Агентство отмечает, что в результате аварии на трассе в обе стороны образовалась многокилометровая пробка.

По данным телеканала Haberturk, к полуночи после устранения последствий аварии пробка рассосалась.