Число выявленных случаев коронавируса в Турции за минувшие сутки составило 918, это наименьший показатель с 7 июня, скончались 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 918 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 218 717. Умерли 17 больных, всего умерших — 5475. Вылечились сегодня 1179 пациентов, всего — 201 013», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,6 миллиона случаев заражения, свыше 585 тысяч человек скончались.