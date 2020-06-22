В Турции рассказали, как поступят с туристами, у которых выявят коронавирус, сообщает АТОР.

Министр туризма и культуры Мехмет Эрсой на днях встретился с послами из 50 стран, в ходе беседы он рассказал, какие меры страна ввела для безопасного отдыха туристов. По данным турецкой стороны, представители РФ на этой встрече были.

В частности, на встрече с дипломатами Эрсой заявил, что никаких справок об отсутствии коронавируса прибывающим из-за рубежа не требуется и четырнадцатидневный карантин им не грозит.

Все туристы по прибытии пройдут бесконтактную термометрию. Если датчики покажут, что температура у приезжего выше 37,8 градусов или у него есть какие-либо другие подозрительные симптомы, то в аэропорту в специальных медицинских пунктах ему сделают бесплатный тест на коронавирус.

Если результат теста – отрицательный, гость проследует в отель. Если тест положительный, то его отправят в больницу. Там врачи решат, необходимо ли лечение или же достаточно соблюдать карантин в гостинице.

Если состояние здоровья человека не вызывает опасений (например, заболевание протекает бессимптомно), то ему разрешат проживание в изолированной зоне отеля. В каждой из гостиниц, получивших специальные «сертификаты здоровья», должны быть созданы такие «карантинные комнаты». Если лечение займет две или более недели, места размещения предоставят бесплатные услуги в течение дополнительных дней.

Если туристу требуется врачебная помощь, то он будет в больнице – до полного выздоровления. Для таких случаев Турция предлагает дополнительное страхование, которое покроет расходы на лечение. Стоимость страховки, покрывающей расходы на медобслуживание на сумму до трех тысяч евро, составит 15 евро, до пяти тысяч — 19 евро, до семи тысяч — 23 евро. Такой страховой механизм запустят с 1 июля.

Приобрести страховку для лечения COVID-19 можно будет при покупке билетов в авиакомпаниях, в аэропортах перед паспортным контролем, онлайн и через туроператоров.

Эксперты ассоциации отмечают, что для страховщиков коронавирус COVID-19 не является чем-то экстраординарным и требующим отдельного медстрахования выезжающих за рубеж.

Как подчеркнул Эрсой, туристические провинции Турции пандемия коронавируса затронула меньше всего. Так, в Анталье, где проживает 2,4 иллиона человек, зафиксировано всего 472 случая COVID-19. В провинции Мугле, где расположены курорты Эгейского побережья, — менее 300 случаев. «По этим причинам мы можем возобновить туризм в Турции», — заявил турецкий министр.