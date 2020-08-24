В Турции оценили потенциальную стоимость нового газового месторождения в Черном море в $80 млрд Об этом сообщает госагентство Anadolu со ссылкой на главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Он отметил, что резервы нового месторождения по объемам больше всех месторождений газа, обнаруженных Норвегией в Северном море с 2010 года.

По словам Бирола, Турция ежегодно сможет добывать с месторождения в Черном море по 10—15 млрд кубометров газа, что покроет треть потребностей турецкого государства в газе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что буровое судно обнаружило в Черном море крупнейшее месторождение газа.

Запасы оцениваются в 320 млрд кубометров. Президент назвал находку «открытием исторического масштаба» и добавил, что поставки газа гражданам начнутся к 2023 году.