Причиной взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны вероятнее всего был несчастный случай, эксперты не нашли признаков поджога или саботажа, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в органах безопасности.

В результате инцидента погибли шесть человек.

Согласно данным источников, в результате проведенных химических анализов не было обнаружено следов взрывчатки, как и следов средств для поджога.

«По предварительным данным, взрыв был несчастным случаем, так как на месте происшествия не обнаружено признаков атаки или саботажа», — передает канал.

Взрыв на фабрике фейерверков произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находились от 150 до 200 сотрудников. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.