Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1248, умерли 22 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлены 1248 новых случаев, всего заразившихся — 186 493. Мы потеряли сегодня 22 пациента, всего умерших — 4927. Вылечились сегодня 1312 пациентов, всего — 158 828», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллионов случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.