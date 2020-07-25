Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 921, умерли 16 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлен 921 новый случай COVID-19, всего заразившихся — 225 173. Умерли 16 больных, всего умерших – 5596. Вылечились сегодня 1103 пациента, всего — 208 477», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.