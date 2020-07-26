Число выявленных случаев коронавируса в Турции увеличилось за сутки на 927, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Сегодня выявлено 927 новых случаев COVID-19, всего заразившихся — 226 100. Умерли 17 больных, всего умерших – 5613. Вылечились сегодня 1010 пациентов, всего — 209 487», — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,5 миллиона случаев заражения, свыше 635 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.