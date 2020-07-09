МВД Туниса предотвратило планируемые террористами нападения на туристические и правительственные объекты страны, говорится в полученном Mpravda.com в четверг заявлении ведомства.

«Подразделению по расследованию террористических преступлений… удалось предотвратить планы террористов, целью которых был туристический сектор и государственные объекты, а также задержать ключевую фигуру в подготовке нападений», — говорится в заявлении.

Задержание произведено в одной из провинций на северо-востоке страны, имя задержанного не раскрывается в интересах следствия, уточнило МВД. Вместе с организатором планируемых нападений задержаны его сообщники, лояльные террористической группировке «Исламское государство»*, отмечается в заявлении.

Ранее в июне тунисские силы безопасности задержали на севере страны 13 человек по подозрению в участии в террористической группировке. Как сообщало агентство TAP со ссылкой на источник, среди задержанных трое разыскиваемых за терроризм, еще один из них отсидел тюремный срок за то, что воевал в рядах ИГ*. Дела обвиняемых переданы генпрокуратуре.

Власти Туниса в 2015 году ввели режим чрезвычайного положения после серии террористических нападений. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны. В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

После этих событий власти усилили меры безопасности, что позволило, в частности, восстановить поток иностранных туристов в эту североафриканскую страну.

*Террористическая организация, запрещенная в России.