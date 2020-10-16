В Туле 15 октября умер советский конструктор, доктор технических наук, лауреат Государственной и Ленинской премий СССР Вячеслав Симачев, передает пресс-служба городской администрации.

На момент смерти ему было 97 лет.

Симачев также был одним из основоположников радиоэлектронного вооружения в СССР и почетным гражданином города-героя Тулы.

Он начал свою трудовую деятельность в 1953 году на Московском радиотехническом заводе. В 1956 году Симачев был направлен в Тулу на завод «Арсенал». С 1959-го по 1985 год он был начальником научно-исследовательского института «Стрела».

Под руководством и при непосредственном участии Симачева было разработано и принято на вооружение свыше 50 образцов военной техники, в том числе различные виды радиолокационных станций разведки огневых позиций, мобильный пункт управления «Овод», радиолокационные комплексы для противотанкового ракетного комплекса «Штурм», зенитной самоходной установки «Шилка», комплекса управляемого вооружения танка «Кобра».