Основатель и глава Twitter Джек Дорси сообщил после инцидента со взломом аккаунтов знаменитостей, что компания предоставит информацию, когда у нее будет полное понимание произошедшего.

Ранее техническая поддержка Twitter объявила, что большая часть аккаунтов доступна для публикации сообщений после проверки в связи с проблемой с безопасностью, однако перерывы еще возможны.

«Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно от того, что это случилось. Мы диагностируем (проблему) и поделимся с вами всем, чем сможем, когда у нас будет больше понимания того, что конкретно произошло», — написал Дорси в Twitter.

Ранее сообщалось, что неизвестные разместили однотипные объявления с небольшими вариациями в аккаунтах ряда знаменитостей, начав с основателя Tesla Илона Маска. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, миллиардер Билл Гейтс и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткойны в удвоенном размере.