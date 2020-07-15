Несколько минут провисело в Twitter американского предпринимателя Илона Маска объявление, что тем, кто пришлет ему в течение 30 минут биткойны, он вернет их в удвоенном количестве.

«Веселой среды! Я отдаю биткойны всем своим подписчикам. Я удваиваю все платежи, переведенные на биткойн-адрес ниже. Вы присылаете 0,1 ВТС, я отправляю обратно 0,2 ВТС! Только в течение 30 минут», — было сказано в его Twitter, там был и адрес для перевода биткойнов.

Сообщение было «прикреплено» вверху ленты, однако провисело там всего несколько минут, после чего исчезло.

Пользователи отнеслись к сообщению с юмором, хотя некоторые призвали быть осторожными, сообщив, что аккаунт явно взломан.

Ранее похожее сообщение появилось в Twitter миллиардера Билла Гейтса. Текст был несколько другой, но смысл тот же.