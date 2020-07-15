Все сообщения в Twitter компании Apple не видны после того, как неизвестные разместили там сообщение об удвоение биткоинов, как и в ряде аккаунтов знаменитых людей.

В официальном аккаунте Apple нет ни одного сообщения, там видны только рекомендации о том, к кому можно подписаться.

Ранее сообщалось, что в аккаунтах в Twitter ряда знаменитостей и компаний появились однотипные объявления с небольшими вариациями. В число пострадавших от взлома попали кандидат в президенты США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, компания Uber и другие. Авторы сообщений обещали вернуть отправленные им в течение 30 минут биткоины в удвоенном размере.