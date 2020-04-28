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Число зараженных коронавирусом в Тверской области за сутки выросло на девять и составило 507, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 6 411 новых случаев, в том числе девять — в Тверской области.

«Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом — без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус», — говорится в сообщении.

В области за последние сутки прошли тестирование на коронавирус 1 255 человек.

«Всего на настоящее время в регионе подтверждено 507 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 39 заболевших выздоровели и выписаны из больницы. 467 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение», — сообщают областные власти.

Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался.

Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери — 159 человек, Конаковском районе — 122 человека, городе Кимры — 109 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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