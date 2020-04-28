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Житель Тулы, госпитализированный с двусторонней пневмонией, стал шестым умершим с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что в Тульской области умерли пять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. А 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.

«В тульском инфекционном госпитале скончался 46-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина был госпитализирован в тульскую больницу с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония», — говорится в сообщении.

Власти отмечают, что у пациента были тяжелые сопутствующие заболевания.

«В связи с отсутствием положительной динамики пациент переведен в инфекционный госпиталь, в ходе лечения переведен на ИВЛ. На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент умер», — говорится в сообщении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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