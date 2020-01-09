Тигролев — детеныш тигра и львицы — родился в Туле во время гастролей цирка «Корона». Это второй в России случай рождения животного, не встречающегося в дикой природе, сообщил ТАСС в четверг дрессировщик, заслуженный артист России Олег Плахтеев.

«Тигролев родился 5 января в Тульском государственном цирке, то есть ему сейчас всего четверо суток. Это самец, мы его назвали Пряником. Он стал вторым в России гибридным потомком тигра и львицы, первый также родился в нашем цирке в 2016 году. До этого, в 1935 году, тигролев содержался в Московском зоопарке, куда его привезли из Германии», — сказал Плахтеев.

В дикой природе тигрольвы не встречаются — у тигров и львов разные ареалы обитания. "По характеру и повадкам гибриды не отличаются от своих родителей. Но, насколько мне известно, гибридные самцы не могут давать потомство. Пока в это трудно проверить. Подождем, когда Прянику исполнится два-три года, он достигнет половой зрелости", — отметил Плахтеев.

По его словам, детеныш сейчас находится на искусственном вскармливании. "Сейчас он живет у меня в гостиничном номере, я за ним ухаживаю, кормлю специальными смесями, его самочувствие нормальное. Гастроли в Туле заканчиваются 12 января, Пряника мы возьмем с собой, передавать его в зоопарк не планируем, будем выращивать, дрессировать", — добавил Плахтеев.

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