Центризбирком (ЦИК) России планирует создать дополнительные избирательные участки на рабочих местах в день проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом 20 февраля заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы считаем, что огромное количество людей в день голосования находится на рабочих местах. И там, где количество этих людей <…> 200, 300 или 400, мы считаем, что допустимо образование дополнительных участков, работающих на тех же принципах, что работают и основные участки», — приводит его слова ТАСС.

13 февраля во время встречи с рабочей группой по поправкам в Основной закон президент России Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по Конституции. Он призвал «не вытаскивать» потом этот выходной из каких-то праздников, например майских или новогодних.

О том, что голосование планируется провести в будний день, который могут объявить выходным, сообщали 11 февраля источники РБК, близкие к администрации президента. Основная рассматриваемая дата — 22 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это один из возможных вариантов, но итогового решения пока нет.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Президент внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января, который нижняя палата парламента приняла в первом чтении 23 января. Российский лидер также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с Центризбиркомом разрабатывает формат голосования. 14 февраля президент поручил ЦИК провести голосование по поправкам.