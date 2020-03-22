Молитвенные прошения из-за угрозы распространения коронавируса будут произноситься во всех храмах Русской православной церкви с воскресенья, 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Российской православной церкви.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек. По состоянию на 21 марта в России зафиксировано 306 случаев заражения.