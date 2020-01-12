В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — у человека будет выбор по завершению накопительной фазы. Гражданин сможет получить все накопления целиком, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план. Об этом рассказал зампред Банка России Сергей Шевцов в интервью «Российской газете» в субботу, 11 января.

Сейчас правительство готовится внести в Госдуму законопроект о ГПП. Когда этот документ начнет действовать, то выплаты будут при достижении пенсионного возраста или через 30 лет. Эта схема должна прийти на смену обязательным пенсионным накоплениями, формирование которых было заморожено пять лет назад.

«Стандартный план рассчитывается на 15–20 лет вперед, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой — неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план», — сказал Шевцов.

Он отметил, что при стандартном плане человек выберет тот фонд, который предлагает лучшие условия и систему выплат. Никаких ограничений для гражданина здесь не предусмотрено.

«Скользящий» вариант выплат предоставляет возможность передать остаток накоплений даже по наследству. Если человек хочет выбрать такую схему, он должен указать в завещании своего супруга или детей в качестве наследника таких накоплений.

30 декабря в Пенсионном фонде России рассказали об индексации пенсий неработающим пенсионерам в 2020 году. Ожидается, что эта сумма увеличится по меньшей мере на 1 тыс. рублей.

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