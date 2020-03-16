Найденная в выходные в Хабаровском крае тигрица умерла от полученных при столкновении с автомобилем травм. Об этом сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, передает «РИА Новости».

Ранее центр «Амурский тигр» сообщил, что в Хабаровском крае под мостом нашли крупную тигрицу, которая не могла сама передвигаться. Ее доставили на обследование в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье.

По словам Арамилева, тигрицу, вероятно, сбило большое транспортное средство. Ветеринары пытались спасти тигрицу, но она умерла.

«Как было на самом деле, предстоит выяснить в рамках доследственной проверки. У правоохранительных органов основная задача — найти виновника происшествия, а виновнику проще самому явиться в органы полиции», — подытожил он.

16 февраля рейсовый автобус сбил амурского тигра в районе села Гоголевка на севере Приморского края, после чего животное ушло в лес. Позднее стало известно, что от полученных травм тигр умер.