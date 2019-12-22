В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь и до 4 градусов тепла. Об этом 22 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

«Сегодня погоду в столичном регионе сформирует передняя часть циклона, неторопливо приближающегося к западным границам России. Погода облачная, местами пройдет небольшой дождь, возможно образование очагов тумана», — цитирует его агентство.

Также Леус отметил, что среднесуточная температура будет превышать норму на 8–9 градусов. Он подчеркнул, что в Москве в течение воздух прогреется до 2–4 градусов тепла, по области — от 0 до +5.

Кроме того, синоптик добавил, что скорость юго-восточного ветра будет составлять 4–9 м/с, а атмосферное давление будет держаться на отметке в 740 мм рт. ст.

Двумя дням ранее москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов тепла. Такая ситуация продержится в Москве на протяжении ближайших 5–7 дней.