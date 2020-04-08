На сегодняшний день в Центре им. Н.И. Пирогова в Москве проходят лечение 164 пациента с коронавирусом. Об этом сообщил гендиректор учреждения Олег Карпов.

Он отметил, что около 20 пациентов находятся в реанимации, причем некоторых из них на искусственной вентиляции легких.

«Пациенты разные — вот на сегодняшнее утро их уже 164. Около 20 пациентов — в реанимации, несколько из них — на искусственной вентиляции легких, и все они тяжелые. Простых пациентов нет, это понятно», — цитирует его «РИА Новости» в среду, 8 апреля.

По словам Карпова, все пациенты среднетяжелые или крайнетяжелые.

Как сообщается на сайте центра, инфекционный госпиталь, рассчитанный на 250 мест, для пациентов с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, открылся на базе многопрофильного корпуса 3 апреля.

В Москве на 8 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась у более 5,8 тыс. человек. При этом подавляющее большинство — 85% — среди новых заразившихся составляют граждане младше 65 лет.

Для борьбы с коронавирусом в столице переоборудовано 10 городских больниц и 9 лабораторий, работы ведутся еще в 25 медучреждениях, чтобы дополнительно подготовить их к приему больных.

Всего в России диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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