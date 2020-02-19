В 2019 году мошенники увели с карт россиян почти 6,5 млрд рублей, а «средний чек» при воровстве денег у граждан составил 10 тыс. Об этом говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ, имеющимся в распоряжении «Известий».

Отмечается, что банки возместили пострадавшим только 15% украденных средств — около 1 млрд рублей. По итогам 2019 года лишь 69% операций, совершенных без согласия клиентов, были проведены с помощью методов социальной инженерии — в результате побуждения клиента провести транзакцию или из-за злоупотребления доверием. Годом ранее доля этих операций доходила до 97%.

На какие способы кражи денег приходятся остальные почти 30%, в документе не сказано — лишь упомянуто «иные способы».

Меньше всего в 2019 году у россиян украли денег через АТМ или терминалы — всего около 500 млн рублей. Порядка 3 млрд рублей увели через различные интернет-ресурсы.

Доля социальной инженерии в обеих категориях находилась на уровне 20%, сказано в отчете. В ФинЦЕРТ добавили, что с использованием интернет-банкинга мошенники увели 2,2 млрд рублей, при этом доля социальной инженерии в этом сегменте самая высокая — почти 90%.

Более подробно читайте в материале: С карт долой: в прошлом году с «пластика» россиян украли 6,5 млрд