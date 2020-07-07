Главное метеорологическое управление Японии объявило наивысшую степень опасности в трех префектурах на юго-западе страны из-за продолжительных и интенсивных дождей, сообщил телеканал NHK.

Самый высокий уровень опасности из пяти возможных объявлен в префектурах Фукуока, Сага и Нагасаки на севере юго-западного острова Кюсю. В ряде районов только за один час выпало более 110 миллиметров осадков. Велика опасность паводков, затоплений жилых районов, оползней. Еще в восьми префектурах объявлена опасность схода оползней.

Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток на севере острова Кюсю ожидается выпадение 250 миллиметров осадков, на юге острова Кюсю и на острове Сикоку – 180-200 миллиметров.

В настоящий момент в префектурах Эхимэ на Сикоку и Оита на Кюсю эвакуация рекомендована 350 тысячам человек.

Ливни, обрушившиеся на юго-запад Японии с субботы, и вызванные ими паводки, наводнения, оползни уже унесли жизни 50 человек, три человека находятся в критическом состоянии, 11 человек числятся пропавшими без вести. На Кюсю по-прежнему без света остаются около 7 тысяч человек.

На местах работают спасатели и 10 тысяч командированных в район бедствия военных. Ливни с юго-запада продвигаются севернее, теперь они затрагивают не только Кюсю, но и остров Сикоку и часть основного японского острова Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.